В Харківський області рятувальники надали допомогу дитині
Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.
До рятувальників надійшло повідомлення про те, що дитина 2010 року народження наділа гайку на палець правої руки і вже не змогла зняти.
Рятувальники за допомогою підручних засобів звільнили палець дитини.
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Раніше ми писали, що на Харківщині мікроавтобус вилетів з траси
Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.
На трасі Київ — Харків — Довжанський біля селища Кам'янка Ізюмського району водій мікроавтобуса Renault Trafic з'їхав у кювет і перекинувся.
Один пасажир автобуса загинув, ще вісім осіб, у тому числі водій, отримали травми і були госпіталізовані.
Рятувальники дістали з мікроавтобуса тіло загиблого та одного постраждалого.
У ДСНС зазначили, що в автомобілі перебували дев'ять осіб.
До слова, пішохідна дорога до метро перетворилася на" стежку пекла "для харків'ян:"камені, бруд і калюжі".
Як повідомляла Politeka раніше, у центрі Харкова чоловіки розгулювали в трусах і капелюхах, кадри: "ті, кого в армію не взяли".
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