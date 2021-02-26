В пологових будинках Харкова закінчилася вакцина БЦЖ

Новонароджених вже як місяць виписують без щеплення від туберкульозу, пише ГородХ.

За інформацією заступника директора Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Геннадія Бондарчука, область очікує централізовані поставки Міністерства охорони здоров'я.

"Поки вакцини немає. Але, наскільки нам відомо, процедура закупівлі проводиться", - повідомив Геннадій Бондарчук.

Раніше ми писали, що на сайті Харківської міськради прибрали розділ про Геннадія Кернеса

Цю інформацію підтвердили в мерії.

Зміни в структуру ресурсу внесли після того як пройшло засідання міської ради.

Раніше на головному сайті міської ради був розділ, якому присвячений меру, а також його фото. Після смерті сторінка зберегла свій вигляд, але в середу, 24 лютого депутати припинили повноваження міського голови.

Розділ, який присвячений меру пропав з сайту, але, загиблий Геннадій Кернес все ще значиться членом виконавчого комітету.

До слова, у Харкові трамвай зійшов з рейок і відлетів убік, кадри НП: є постраждалі.

Як повідомляла Politeka, юна харків'янка вирішила роздягнутися в метро заради ефектного ролика:"червоніла, блідла і нервово сміялася".

Також Politeka писала, у Харкові хочуть назвати станцію метро на честь покійного Геннадія Кернеса:"це було б справедливо".