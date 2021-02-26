Первую прививку против коронавируса в Харьковской области сделали врачу

Об этом сообщил директор "инфекционки" Павел Нартов.

"Это женщина, которая работает в ковидном отделении с тяжелыми больными, кислородозависимыми больными. В этом отделении больше вирусная нагрузка, поэтому вероятность инфицирования врачей, медицинского персонала самая высокая", - сказал Нартов.

Китайским вирусом она еще не болела.

Кроме того, вакцину получили первые 20 медработников Областной детской инфекционной больницы.

По рекомендациям ВОЗ в Харькове будут делать 100 прививок в смену.

Также мы писали, что Харьковской области за сутки, 25 февраля, зафиксировали новых заболевших вирусом

Согласно данным системы мониторинга распространения заболевания на сайте СНБО, за прошлые сутки выявили 331 новый случай заболевания коронавирусом.

Всего на Харьковщине с начала пандемии зарегистрировали 83137 инфицированных COVID-19.

От осложнений, связанных с COVID-19, за время эпидемии скончались 1568 человек, за минувшие сутки умерли 9 заболевших.

При этом 76344 заболевших уже выздоровели, 127 из них – за последние сутки, 5225 человек еще болеют, 295 инфицированных сейчас находятся в активной фазе заболевания.

К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.

Как сообщала Politeka, юная харьковчанка решила раздеться в метро ради эффектного ролика: "Краснела, бледнела и нервно смеялась".

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