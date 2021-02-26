В роддомах Харькова закончилась вакцина БЦЖ

Новорожденных уже как месяц выписывают без прививки от туберкулеза, пишет ГородХ.

По информации заместителя директора Департамента здравоохранения облгосадминистрации Геннадия Бондарчука, область ожидает централизованные поставки Министерства охраны здоровья.

"Пока вакцины нет. Но, насколько нам известно, процедура закупки проводится", - сообщил Геннадий Бондарчук.

Ранее мы писали, что на сайте Харьковского горсовета убрали раздел о Геннадии Кернесе

Эту информацию подтвердили в мэрии.

Изменения в структуру ресурса внесли после того как прошло заседание городского совета.

Раньше на главном сайте городского совета был раздел, которому посвящен мэру, а также его фото. После смерти страница сохранила свой вид, но в среду, 24 февраля депутаты прекратили полномочия городского главы.

Раздел, который посвящен мэру пропал с сайта, но, погибший Геннадий Кернес все еще значится членом исполнительного комитета.

К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.

Как сообщала Politeka, юная харьковчанка решила раздеться в метро ради эффектного ролика: "Краснела, бледнела и нервно смеялась".

Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".