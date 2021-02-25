Пара закоханих харків'ян, які скували себе одним ланцюгом на три місяці, поскаржилася на проблеми зі здоров'ям

Про це Олександр і Вікторія розповіли у своєму Instagram-акаунті.

На руці дівчини біля ланцюга з'явилися великі виразки.

Пара викликала швидку, медики не їхали більше двадцяти хвилин. Лікарі оглянули руку Вікторії, але пара вирішила не розповідати подробиці.

"Порадьте, будь ласка, якогось хорошого лікаря в Києві-недорого! А то ми в паніці і нічого тут не знаємо", - пише пара.

Раніше ми писали, що на Харківщині в згорілому будинку знайшли тіло чоловіка.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

У селі Довгеньке Ізюмського району. під час гасіння пожежі в приватному будинку рятувальники знайшли тіло власника.

Будинок зсередини повністю вигорів.

Пожежу було ліквідовано за 2 години, попередня причина її виникнення – необережне поводження з вогнем.

До слова, у Харкові трамвай зійшов з рейок і відлетів убік, кадри НП: є постраждалі.

Як повідомляла Politeka, юна харків'янка вирішила роздягнутися в метро заради ефектного ролика:"червоніла, блідла і нервово сміялася".

Також Politeka писала, у Харкові хочуть назвати станцію метро на честь покійного Геннадія Кернеса:"це було б справедливо".