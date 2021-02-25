Пара влюбленных харьковчан, сковавшие себя одной цепью на три месяца, пожаловалась на проблемы со здоровьем
Об этом Александр и Виктория рассказали в своем Instagram-аккаунте.
На руке девушки возле цепи появились крупные язвы.
Пара вызвала скорую, медики не ехали более двадцати минут. Врачи осмотреели руку Виктории, но пара решила не рассказывать подробности.
"Посоветуйте, пожалуйста, какого-то хорошего врача в Киеве – недорого! А то мы в панике и ничего здесь не знаем", - пишет пара.
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Ранее мы писали, что на Харьковщине в сгоревшем доме нашли тело мужчины.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В селе Довгенькое Изюмского района. во время тушения пожара в частном доме спасатели нашли тело владельца.
Дом изнутри полностью выгорел.
Пожар был ликвидирован за 2 часа, предварительная причина его возникновения – неосторожное обращение с огнем.
К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.
Как сообщала Politeka, юная харьковчанка решила раздеться в метро ради эффектного ролика: "Краснела, бледнела и нервно смеялась".
Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".