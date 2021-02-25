Пара влюбленных харьковчан, сковавшие себя одной цепью на три месяца, пожаловалась на проблемы со здоровьем

Об этом Александр и Виктория рассказали в своем Instagram-аккаунте.

На руке девушки возле цепи появились крупные язвы.

Пара вызвала скорую, медики не ехали более двадцати минут. Врачи осмотреели руку Виктории, но пара решила не рассказывать подробности.

"Посоветуйте, пожалуйста, какого-то хорошего врача в Киеве – недорого! А то мы в панике и ничего здесь не знаем", - пишет пара.

Ранее мы писали, что на Харьковщине в сгоревшем доме нашли тело мужчины.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В селе Довгенькое Изюмского района. во время тушения пожара в частном доме спасатели нашли тело владельца.

Дом изнутри полностью выгорел.

Пожар был ликвидирован за 2 часа, предварительная причина его возникновения – неосторожное обращение с огнем.

К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.

Как сообщала Politeka, юная харьковчанка решила раздеться в метро ради эффектного ролика: "Краснела, бледнела и нервно смеялась".

Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".