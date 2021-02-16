Пара влюбленых харьковчан, сковавшие себя цепью на День Валентина, пожаловалась на опухшие руки
Об этом сообщают в телеграм-канале "Харьков 1654".
Александр и Виктория решили проверить свои чувства. Для этого они прибыли в Киев и 14 февраля сковали руки цепью, чтобы прожить так три месяца.
Процесс зафиксировали представители Книги рекордов Украины. Также они опломбировали цепь. Молодые люди уже жалуются на боль в руках, а у девушки после сварки остались ожоги.
41-летняя экс-ВИА ГРА Джанабаева сбросила лифчик, показав, чем соблазняет Меладзе: "Вспомнила бабка..."
Беременная жена Павлика в купальнике похвасталась своим талантом перед мужем: "Какая я..."
Подопечная Потапа Андраде разделась на морозе, сразив даже Никитюк: «Красотка»
Гашенко из "Дизель шоу" показал закулисье в окружении пышногрудых красавиц: "Кое-что свеженькое..."
Оборвалась жизнь легендарной украинки, страна в трауре: "Склоним головы, Царство Небесное"
"На второй день рука опухла. Скорее всего цепь будут разрезать", - говорится в подписи к видео.
В комментариях довольно скептически отреагировали на такой поступок влюбленных, предположив, что столь тесное "единение" может наоборот испортить отношения.
Кроме того, паре придется прилагать немалые усилия, чтобы банально раздеться или сходить в туалет.
К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".
Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".
Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".