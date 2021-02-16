Пара влюбленых харьковчан, сковавшие себя цепью на День Валентина, пожаловалась на опухшие руки

Об этом сообщают в телеграм-канале "Харьков 1654".



Александр и Виктория решили проверить свои чувства. Для этого они прибыли в Киев и 14 февраля сковали руки цепью, чтобы прожить так три месяца.

Процесс зафиксировали представители Книги рекордов Украины. Также они опломбировали цепь. Молодые люди уже жалуются на боль в руках, а у девушки после сварки остались ожоги.

"На второй день рука опухла. Скорее всего цепь будут разрезать", - говорится в подписи к видео.

В комментариях довольно скептически отреагировали на такой поступок влюбленных, предположив, что столь тесное "единение" может наоборот испортить отношения.

Кроме того, паре придется прилагать немалые усилия, чтобы банально раздеться или сходить в туалет.

К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".

Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".

Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".