На Харьковщине нашли обгоревшее тело пожилого мужчины
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
Пожар произошел в селе Макеевка в летней кухне на улице Школьной.
Во время тушения пожара спасатели нашли внутри горящей постройки обгоревшее тело 60-летнего хозяина.
На пожаре работали 4 человека личного состава и единица техники ГСЧС. Причина возникновения пожара устанавливается.
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Ранее мы писали, что в Харьковском районе загорелся грузовой автомобиль.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.
15 февраля ночью поступило сообщение о пожаре, который произошел в поселке городского типа Высокий на улице Киевской.
Во время движения загорелся моторный отсек и кабина грузовика «ГАЗ-53» 2004 года выпуска.
ГСЧС полностью потушили пожар, причина возникновения пожара устанавливается.
К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".
Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".
Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".