Депутат Харківської міськради на сесії 24 лютого затвердили оновлене Положення про звання "Почесний громадянин міста Харкова"

За відповідне рішення проголосували 67 депутатів.

В оновленому положенні зазначено, що у виняткових випадках звання "Почесний громадянин міста Харкова" може бути присвоєно посмертно особам, які були обрані на посаду Харківського міського голови, що було неможливим раніше.

Тобто міськрада розблокувала можливість присвоєння звання "Почесний громадянин міста Харкова" Геннадію Кернесу.

Раніше ми писали, що на фасаді Харківської міськради встановлять меморіальну дошку покійному Геннадію Кернесу

Таке рішення 23 лютого прийняла члени топонімічної комісії.

"Наш з вами обов'язок-вшанувати його пам'ять і дати можливість встановити меморіальну дошку на будівлі міської ради. Питання буде опрацьовано, буде підготовлений відповідний ескіз", - сказав перший заступник міського голови Олександр Новак.

До слова, у Харкові трамвай зійшов з рейок і відлетів убік, кадри НП: є постраждалі.

Як повідомляла Politeka, юна харків'янка вирішила роздягнутися в метро заради ефектного ролика:"червоніла, блідла і нервово сміялася".

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