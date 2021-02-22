В Харківську область повернуться морози
Про це йдеться на сайті Харківського регіонального центру з гідрометеорології. У вівторок, 23 лютого, вдень температура повітря в області знизиться до 6 — 11 градусів морозу.
А вже вночі температура сягне -15 градусів.
У середу, 24 лютого, нічна температура повітря знизиться до 19 градусів морозу, вдень буде на рівні 6 — 11° морозу.
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Раніше ми писали, що в Харкові на замерзлій водоймі побачили відчайдушних екстремалів
Відомо, що "покатушки" відбувалися на Журавлівці.
Кадри розваг мотоциклістів публікували в соцмережах.
На щастя, обійшлося без інцидентів.
Крім того ми писали, що на Салтівці жінка стрибнула з 12 поверху будинку.
Як передає телеграм-канал "Харків лайф", вона піднялася на 12 поверх, розклала свої речі - телефон, документи, валізу - і стрибнула.
"Кажуть, що у неї був рак, можливо це і стало причиною", - пишуть автори публікації.
Відомо, що Харків знаходиться серед лідерів за кількістю самогубств в Україні.
До слова, у Харкові трамвай зійшов з рейок і відлетів убік, кадри НП: є постраждалі.
Як повідомляла Politeka, юна харків'янка вирішила роздягнутися в метро заради ефектного ролика:"червоніла, блідла і нервово сміялася".
Також Politeka писала, у Харкові хочуть назвати станцію метро на честь покійного Геннадія Кернеса:"це було б справедливо".