В Харківській області за добу зафіксували нові випадки китайського вірусу

Про це свідчать дані моніторингової системи РНБО.

За інформацією медиків, за минулу добу в Харківській області COVID - 19 зафіксували у 50 осіб.

В Україні інфекцію виявили у 1 307 662 громадян (3206 випадків за добу), з них 25156 — померли, 1 147 426 — побороли вірус.

Крім того ми писали, що в Харкові дівчина роздяглася в метро

Кадри опубліковані на Facebook-сторінці " ХС. Харків".

На такий вчинок її спонукало бажання зняти ефектний ролик для популярної соцмережі Тік Тік.

Харків'янка зняла штани і поклала банний рушник на ноги, після вона позбулася кофти, залишившись в легкій ночнушці. На відео можна помітити, що блогерка червоніла, блідла і нервово сміялася.

В кінці вона обернула волосся рушником, ніби як вийшла з душу.

До слова, у Харкові трамвай зійшов з рейок і відлетів убік, кадри НП: є постраждалі.

Як повідомляла Politeka, юна харків'янка вирішила роздягнутися в метро заради ефектного ролика:"червоніла, блідла і нервово сміялася".

Також Politeka писала, у Харкові хочуть назвати станцію метро на честь покійного Геннадія Кернеса:"це було б справедливо".