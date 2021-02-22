В Харківській області за добу зафіксували нові випадки китайського вірусу
Про це свідчать дані моніторингової системи РНБО.
За інформацією медиків, за минулу добу в Харківській області COVID - 19 зафіксували у 50 осіб.
В Україні інфекцію виявили у 1 307 662 громадян (3206 випадків за добу), з них 25156 — померли, 1 147 426 — побороли вірус.
41-річна екс-ВІА ГРА Джанабаєва скинула ліфчик, показавши, чим спокушає Меладзе: "Згадала бабка..."
Фігуриста дружина продюсера "Квартал 95" з глибоким декольте розкрила свій козир: "просто подивіться на ці..."
Полякова закричала, збагнувши, хто став Сонцем на шоу "Маска", несподівані кадри: "Вміє інтригувати..."
"Людина з великим серцем": пішов з життя легендарний лікар, українці сумують
У Росії сталася масштабна залізнична катастрофа: перші подробиці і кадри наслідків
Крім того ми писали, що в Харкові дівчина роздяглася в метро
Кадри опубліковані на Facebook-сторінці " ХС. Харків".
На такий вчинок її спонукало бажання зняти ефектний ролик для популярної соцмережі Тік Тік.
Харків'янка зняла штани і поклала банний рушник на ноги, після вона позбулася кофти, залишившись в легкій ночнушці. На відео можна помітити, що блогерка червоніла, блідла і нервово сміялася.
В кінці вона обернула волосся рушником, ніби як вийшла з душу.
До слова, у Харкові трамвай зійшов з рейок і відлетів убік, кадри НП: є постраждалі.
Як повідомляла Politeka, юна харків'янка вирішила роздягнутися в метро заради ефектного ролика:"червоніла, блідла і нервово сміялася".
Також Politeka писала, у Харкові хочуть назвати станцію метро на честь покійного Геннадія Кернеса:"це було б справедливо".