В Харьковской области за сутки зафиксировали новые случаи китайского вируса

Об этом свидетельствуют данные мониторинговой системы СНБО.

По информации медиков, за минувшие сутки в Харьковской области COVID-19 зафиксировали у 50 человек.

В Украине инфекцию выявили у 1 307 662 граждан (3206 случаев за сутки), из них 25156 — умерли, 1 147 426 — побороли вирус.

Кроме того мы писали, что в Харькове девушка разделась в метро

Кадры опубликованы на Facebook-странице "ХС. Харьков".

На такой поступок ее побудило желание снять эффектный ролик для популярной соцсети Тик Ток.

Харьковчанка сняла брюки и положила банное полотенце на ноги, после она избавилась от кофты, оставшись в легкой ночнушке. На видео можно заметить, что блогерша краснела, бледнела и нервно смеялась.

В конце она обернула волосы полотенцем, вроде как вышла из душа.

К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.

Как сообщала Politeka, юная харьковчанка решила раздеться в метро ради эффектного ролика: "Краснела, бледнела и нервно смеялась".

Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".