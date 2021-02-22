В Харьковской области за сутки зафиксировали новые случаи китайского вируса
Об этом свидетельствуют данные мониторинговой системы СНБО.
По информации медиков, за минувшие сутки в Харьковской области COVID-19 зафиксировали у 50 человек.
В Украине инфекцию выявили у 1 307 662 граждан (3206 случаев за сутки), из них 25156 — умерли, 1 147 426 — побороли вирус.
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Кроме того мы писали, что в Харькове девушка разделась в метро
Кадры опубликованы на Facebook-странице "ХС. Харьков".
На такой поступок ее побудило желание снять эффектный ролик для популярной соцсети Тик Ток.
Харьковчанка сняла брюки и положила банное полотенце на ноги, после она избавилась от кофты, оставшись в легкой ночнушке. На видео можно заметить, что блогерша краснела, бледнела и нервно смеялась.
В конце она обернула волосы полотенцем, вроде как вышла из душа.
К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.
Как сообщала Politeka, юная харьковчанка решила раздеться в метро ради эффектного ролика: "Краснела, бледнела и нервно смеялась".
Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".