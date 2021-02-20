В Харькове разыскивают девушку
Об этом сообщили в общественной организации "Поисковый отряд "Ангел".
Волонтеры разыскивают 36-летнюю Светлану Ефременко. Девушка еще 9 февраля ушла из дома и пропала.
В последний раз Светлана выходила на связь с близкими 11 февраля.
Предположительно девушка может находиться в Холодногорском районе Харькова.
41-летняя экс-ВИА ГРА Джанабаева сбросила лифчик, показав, чем соблазняет Меладзе: "Вспомнила бабка..."
Виктор Павлик эпично опозорился перед украинцами, забыв о правилах приличия: "Это первый гость, который...."
73-летняя Ротару в бикини покорила фигурой во время отдыха на яхте: «Время не властно»
ЧП с Настей Каменских, жена Потапа срочно обратилась к украинцам: «Друзья, пожалуйста...»
46-летняя тайная жена Олега Винника в пышном платье заткнула за пояс молодых красоток: «Лапочка»
Светлана была одета в удлиненную темную куртку с розовым мехом, белую шапку со стразами, обута в черные полусапожки с серым мехом.
Если у вас есть какая-либо информация, сообщите по телефону (068) 11-00-911 или на спецлинию 102.
Кроме того мы писали, что в Харькове разыскивают школьницу.
11-летняя Вероника Супрун не вернулась домой со школы, сообщают в поисковой группе "Милена".
18 февраля, около 15.00 она вышла из школы №162, расположенной по адресу ул. Пермская, 13, и до сих пор не пришла домой
Девочка живет в Харькове, в районе Холодной горы.
Приметы: рост 150 см, волосы русые.
Была одета в синий пуховик до колена, серую шапку. При себе имела черный рюкзак.
Любую информацию о местонахождении Вероники просят сообщить по тел.: 102 или 068-777-0-112.
К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".
Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".
Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".