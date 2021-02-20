В Харькове разыскивают девушку

Об этом сообщили в общественной организации "Поисковый отряд "Ангел".

Волонтеры разыскивают 36-летнюю Светлану Ефременко. Девушка еще 9 февраля ушла из дома и пропала.

В последний раз Светлана выходила на связь с близкими 11 февраля.

Предположительно девушка может находиться в Холодногорском районе Харькова.

Светлана была одета в удлиненную темную куртку с розовым мехом, белую шапку со стразами, обута в черные полусапожки с серым мехом.

Если у вас есть какая-либо информация, сообщите по телефону (068) 11-00-911 или на спецлинию 102.

Кроме того мы писали, что в Харькове разыскивают школьницу.

11-летняя Вероника Супрун не вернулась домой со школы, сообщают в поисковой группе "Милена".

18 февраля, около 15.00 она вышла из школы №162, расположенной по адресу ул. Пермская, 13, и до сих пор не пришла домой

Девочка живет в Харькове, в районе Холодной горы.

Приметы: рост 150 см, волосы русые.

Была одета в синий пуховик до колена, серую шапку. При себе имела черный рюкзак.

Любую информацию о местонахождении Вероники просят сообщить по тел.: 102 или 068-777-0-112.

К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".

Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".

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