Пожар, который вспыхнул 19 февраля вечером в Песочине, тушили около девяти часов
Спасатели, приехавшие на вызов выяснили, что на складе горели пластиковые отходы и готовая продукция.
Тушили пожар 10 подразделений на автоцистернах, также привлекли пожарный поезд ЮЖД, который подавал воду для спасателей.
Огнем был уничтожен автомобиль, кровля и оборудование на площади 1 000 кв. м.
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По предварительной информации, пожар на предприятии произошел из-за короткого замыкания электропроводки или неисправности отопительного оборудования.
Кроме того мы писали, что в Харькове разыскивают школьницу.
11-летняя Вероника Супрун не вернулась домой со школы, сообщают в поисковой группе "Милена".
18 февраля, около 15.00 она вышла из школы №162, расположенной по адресу ул. Пермская, 13, и до сих пор не пришла домой
Девочка живет в Харькове, в районе Холодной горы.
Приметы: рост 150 см, волосы русые.
Была одета в синий пуховик до колена, серую шапку. При себе имела черный рюкзак.
Любую информацию о местонахождении Вероники просят сообщить по тел.: 102 или 068-777-0-112.
К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".
Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".
Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".