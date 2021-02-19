На Харківщині відновили тренувальні польоти на літаках Ан-26 після катастрофи, що сталася у вересні 2020 року

На базі навчальної авіаційної бригади в Харківській області після тривалої зупинки відновили тренувальні польоти на літаках Ан-26Ш, повідомили в Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

"Основним завданням командирських тренувальних польотів, які зараз тривають, є підготовка льотного складу до виконання польотів з одним вимкненим і задроссельованим двигуном", — йдеться в повідомленні.

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11-річна Вероніка Супрун не повернулася додому зі школи, повідомляють у пошуковій групі "Мілена".

18 лютого, близько 15.00 вона вийшла зі школи №162, розташованої за адресою вул. Пермська, 13, і досі не прийшла додому

Дівчинка живе в Харкові, в районі Холодної гори.

Прикмети: зріст 150 см, волосся русяве.

Була одягнена в синій пуховик до коліна, сіру шапку. При собі мала чорний рюкзак.

Будь-яку інформацію про місцезнаходження Вероніки просять повідомити за тел.: 102 або 068-777-0-112.

До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".

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