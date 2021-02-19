На Харківщині відновили тренувальні польоти на літаках Ан-26 після катастрофи, що сталася у вересні 2020 року
На базі навчальної авіаційної бригади в Харківській області після тривалої зупинки відновили тренувальні польоти на літаках Ан-26Ш, повідомили в Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.
"Основним завданням командирських тренувальних польотів, які зараз тривають, є підготовка льотного складу до виконання польотів з одним вимкненим і задроссельованим двигуном", — йдеться в повідомленні.
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Дівчинка живе в Харкові, в районі Холодної гори.
Прикмети: зріст 150 см, волосся русяве.
Була одягнена в синій пуховик до коліна, сіру шапку. При собі мала чорний рюкзак.
Будь-яку інформацію про місцезнаходження Вероніки просять повідомити за тел.: 102 або 068-777-0-112.
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