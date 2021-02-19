В Харькове пропал парень с инвалидностью
Об этом сообщили в пресс-службе НГУ.
Патруль из 5-й Слобожанской бригады НГУ заметил возле вокзала парня в одежде не по погоде, и передал его полицейским.
20-летний Даниил Иванча из Дергачей сидел на Привоказальной площади в Харькове Позже выяснилось, что он тот самый парень с инвалидностью, которого разыскивали с 17 февраля.
41-летняя экс-ВИА ГРА Джанабаева сбросила лифчик, показав, чем соблазняет Меладзе: "Вспомнила бабка..."
Украинская девушка Бонда Куриленко посветила бюстом в слишком эффектном декольте: "Интересная поза"
Олег Винник оказался в шаге от страшной гибели, выяснились детали: "Начал гореть, дым, кровь"
Скандалом обернулась звездная вечеринка для беременной с Екатериной Осадчей: "Что за бабка?"
Мама Дана Балана угодила в реанимацию, что произошло: «Сильно ударил…»
Кроме того мы писали, что в Харькове разыскивают школьницу.
11-летняя Вероника Супрун не вернулась домой со школы, сообщают в поисковой группе "Милена".
18 февраля, около 15.00 она вышла из школы №162, расположенной по адресу ул. Пермская, 13, и до сих пор не пришла домой
Девочка живет в Харькове, в районе Холодной горы.
Приметы: рост 150 см, волосы русые.
Была одета в синий пуховик до колена, серую шапку. При себе имела черный рюкзак.
Любую информацию о местонахождении Вероники просят сообщить по тел.: 102 или 068-777-0-112.
К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".
Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".
Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".