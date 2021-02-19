На Харьковщине возобновили тренировочные полеты на самолетах Ан-26 после катастрофы, произошедшей в сентябре 2020 года
На базе учебной авиационной бригады в Харьковской области после длительной остановки восстановили тренировочные полеты на самолетах Ан-26Ш, сообщили в Харьковском национальном университете Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.
"Основной задачей командирских тренировочных полетов, которые сейчас продолжаются, является подготовка летного состава к выполнению полетов с одним выключенным и задросселированным двигателем", — говорится в сообщении.
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Приметы: рост 150 см, волосы русые.
Была одета в синий пуховик до колена, серую шапку. При себе имела черный рюкзак.
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