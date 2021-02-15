В Харківській області медики бригади екстреної допомоги прийняли пологи в салоні автомобіля

Про це повідомили в Харківському центрі екстреної медицини та медицини катастроф.

Пологи були прийняті під час транспортування жінки в лікарню, при температурі мінус 16.

Народилася здорова дівчинка вагою 3.150 кг.

Раніше ми писали, що в Харківській області поліцейські знайшли зниклу ліцеїстку.

14-річна дівчинка 9 лютого пішла з дому і не повернулася.

Для пошуку підлітка задіяли весь особовий склад районного відділення поліції.

Через короткий час біля кафе в Балаклії патрульні помітили неповнолітню.

Правоохоронці з'ясували її особу і доставили в місцеве відділення, де дівчинка розповіла, що вона приїхала до свого хлопця і два дні провела у нього вдома.

До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".

Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".

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