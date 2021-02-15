В Харьковской области медики бригады экстренной помощи приняли роды в салоне автомобиля

Об этом сообщили в Харьковском центре экстренной медицины и медицины катастроф.

Роды были приняты во время транспортировки женщины в больницу, при температуре минус 16.

Родилась здоровая девочка весом 3.150 кг.

Ранее мы писали, что в Харьковской области полицейские нашли пропавшую лицеистку.

14-летняя девочка 9 февраля ушла из дома и не вернулась.

Для поиска подростка задействовали весь личный состав районного отделения полиции.

Спустя короткое время возле кафе в Балаклее патрульные заметили несовершеннолетнюю.

Правоохранители выяснили ее личность и доставили в местное отделение, где девочка рассказала, что она приехала к своему парню и два дня провела у него дома.

К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".

Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".

Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".