В Харкові відкрили 34 пункти для вакцинації від коронавірусу

Так, Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов сказав, що з наступного тижня в країні стартує кампанія з вакцинації від коронавірусу. У мерії Харкова зробили заяву щодо щеплень.

"Існує одна проблема-потрібно пояснити людям, що необхідно вакцинуватися. Сьогодні суспільство неоднозначно сприймає вакцинацію, в тому числі самі медики.

За статистикою, 30% медпрацівників не хочуть вакцинуватися, але ж це ті люди, які знаходяться на передовій боротьби з коронавірусом, і від їх думки залежить дуже багато. COVID - 19 заліз в кишеню кожної сім'ї, в бюджет кожного міста. Тому ми повинні роз'яснити людям, що ще один локдаун матиме катастрофічні наслідки", - повідомили в мерії Харкова.

Раніше ми писали, що в Харківській області поліцейські знайшли зниклу ліцеїстку.

14-річна дівчинка 9 лютого пішла з дому і не повернулася.

Для пошуку підлітка задіяли весь особовий склад районного відділення поліції.

Через короткий час біля кафе в Балаклії патрульні помітили неповнолітню.

Правоохоронці з'ясували її особу і доставили в місцеве відділення, де дівчинка розповіла, що вона приїхала до свого хлопця і два дні провела у нього вдома.

До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".

Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".

Також Politeka писала, що Харківщина потопає у звалищах, екологи назвали винних:"сміття незабаром з'явиться знову".