В Харкові відкрили 34 пункти для вакцинації від коронавірусу
Так, Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов сказав, що з наступного тижня в країні стартує кампанія з вакцинації від коронавірусу. У мерії Харкова зробили заяву щодо щеплень.
"Існує одна проблема-потрібно пояснити людям, що необхідно вакцинуватися. Сьогодні суспільство неоднозначно сприймає вакцинацію, в тому числі самі медики.
За статистикою, 30% медпрацівників не хочуть вакцинуватися, але ж це ті люди, які знаходяться на передовій боротьби з коронавірусом, і від їх думки залежить дуже багато. COVID - 19 заліз в кишеню кожної сім'ї, в бюджет кожного міста. Тому ми повинні роз'яснити людям, що ще один локдаун матиме катастрофічні наслідки", - повідомили в мерії Харкова.
41-річна екс-ВІА ГРА Джанабаєва скинула ліфчик, показавши, чим спокушає Меладзе: "Згадала бабка..."
Зворушливе фото Ротару з чоловіком спливло в мережі, молоду співачку не впізнати: "Хто б міг подумати..."
Горбунов повів Осадчу по магазинах, пара вразила зовнішнім виглядом без понтів і гриму: "Фотка життєва"
Український музикант розбився в страшній ДТП, дружина і діти в лікарні, кадри трагедії: "Тіло довелося вирізати..."
В Одесі тіло дитини знайшли повішеним на дверях: "мати залишила одного, а коли повернулася..."
Раніше ми писали, що в Харківській області поліцейські знайшли зниклу ліцеїстку.
14-річна дівчинка 9 лютого пішла з дому і не повернулася.
Для пошуку підлітка задіяли весь особовий склад районного відділення поліції.
Через короткий час біля кафе в Балаклії патрульні помітили неповнолітню.
Правоохоронці з'ясували її особу і доставили в місцеве відділення, де дівчинка розповіла, що вона приїхала до свого хлопця і два дні провела у нього вдома.
До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".
Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".
Також Politeka писала, що Харківщина потопає у звалищах, екологи назвали винних:"сміття незабаром з'явиться знову".