В Харькове открыли 34 пункта для вакцинации от коронавируса
Так, Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сказал, что со следующей недели в стране стартует кампания по вакцинации от коронавируса. В мэрии Харькова сделали заявление относительно прививок.
"Существует одна проблема - нужно объяснить людям, что необходимо вакцинироваться. Сегодня общество неоднозначно воспринимает вакцинацию, в том числе сами медики.
По статистике, 30% медработников не хотят вакцинироваться, а ведь это те люди, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом, и от их мнения зависит очень многое. COVID-19 залез в карман каждой семьи, в бюджет каждого города. Поэтому мы должны разъяснить людям, что еще один локдаун будет иметь катастрофические последствия", - сообщили в мэрии Харькова.
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Ранее мы писали, что в Харьковской области полицейские нашли пропавшую лицеистку.
14-летняя девочка 9 февраля ушла из дома и не вернулась.
Для поиска подростка задействовали весь личный состав районного отделения полиции.
Спустя короткое время возле кафе в Балаклее патрульные заметили несовершеннолетнюю.
Правоохранители выяснили ее личность и доставили в местное отделение, где девочка рассказала, что она приехала к своему парню и два дня провела у него дома.
К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".
Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".
Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".