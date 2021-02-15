В Харькове открыли 34 пункта для вакцинации от коронавируса

Так, Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сказал, что со следующей недели в стране стартует кампания по вакцинации от коронавируса. В мэрии Харькова сделали заявление относительно прививок.

"Существует одна проблема - нужно объяснить людям, что необходимо вакцинироваться. Сегодня общество неоднозначно воспринимает вакцинацию, в том числе сами медики.

По статистике, 30% медработников не хотят вакцинироваться, а ведь это те люди, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом, и от их мнения зависит очень многое. COVID-19 залез в карман каждой семьи, в бюджет каждого города. Поэтому мы должны разъяснить людям, что еще один локдаун будет иметь катастрофические последствия", - сообщили в мэрии Харькова.

Ранее мы писали, что в Харьковской области полицейские нашли пропавшую лицеистку.

14-летняя девочка 9 февраля ушла из дома и не вернулась.

Для поиска подростка задействовали весь личный состав районного отделения полиции.

Спустя короткое время возле кафе в Балаклее патрульные заметили несовершеннолетнюю.

Правоохранители выяснили ее личность и доставили в местное отделение, где девочка рассказала, что она приехала к своему парню и два дня провела у него дома.

К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".

Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".

Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".