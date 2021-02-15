В Харківській області коронавірус йде на спад
Згідно з опублікованими даними в системі моніторингу РНБО України, за минулу добу в Харківській області лабораторно підтвердили 59 випадків коронавірусної інфекції.
177-хворіє, 2 людини, на жаль, померли, і видужало 234 харків'ян.
Раніше ми писали, що в Харкові ймовірно стався прорив теплотраси.
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"Прорив опалення або гарячої води на Маршала Бажанова. Заливає вулицю окропом. Їхати неможливо. Хіба що на дотик, як в хоррорі", - йдеться в повідомленні.
Крім того, на Московському проспекті в Харкові-масштабна аварія
Вісім машин зіткнулися, за попередньою інформацією, через те, що у фури відмовили гальма.
"Страйк з восьми машин на Московському проспекті", - підписав фото автор публікації.
До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".
Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".
Також Politeka писала, що Харківщина потопає у звалищах, екологи назвали винних:"сміття незабаром з'явиться знову".