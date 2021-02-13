В Харківській області з'явилися нові заражені коронавірусом
Про це повідомили на сайті РНБО.
На ранок 13 лютого померли 5 осіб, одужали 322. Всього в Харківській області 80 301 хворий коронавірусом. За минулу добу виявлено 289 нових випадків захворювання COVID -19.
За кількістю хворих за добу Харківська область піднялася з дев'ятого на сьоме місце в Україні.
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Раніше ми писали, що в Харківській області поліцейські знайшли зниклу ліцеїстку.
14-річна дівчинка 9 лютого пішла з дому і не повернулася.
Для пошуку підлітка задіяли весь особовий склад районного відділення поліції.
Через короткий час біля кафе в Балаклії патрульні помітили неповнолітню.
Правоохоронці з'ясували її особу і доставили в місцеве відділення, де дівчинка розповіла, що вона приїхала до свого хлопця і два дні провела у нього вдома.
Крім того, на Московському проспекті в Харкові-масштабна аварія
Вісім машин зіткнулися, за попередньою інформацією, через те, що у фури відмовили гальма.
"Страйк з восьми машин на Московському проспекті", - підписав фото автор публікації.
До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".
Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".
Також Politeka писала, що Харківщина потопає у звалищах, екологи назвали винних:"сміття незабаром з'явиться знову".