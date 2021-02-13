Жителей Харькова и области обманывают по телефону
Об этом налоговики сообщили на своем сайте, передает "Харьков Тудей".
В Харьковской области неизвестные вымогают деньги у предпринимателей - аферисты звонят якобы от имени руководства органов Государственной налоговой службы нашего региона и и требуют деньги.
В случае таких телефонных звонков не стоит замалчивать факты, нужно немедленно звонить на Антикоррупционный сервис налоговой "Пульс" по телефону и в полицию
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Ранее мы писали, что в Харьковской области полицейские нашли пропавшую лицеистку.
14-летняя девочка 9 февраля ушла из дома и не вернулась.
Для поиска подростка задействовали весь личный состав районного отделения полиции.
Спустя короткое время возле кафе в Балаклее патрульные заметили несовершеннолетнюю.
Правоохранители выяснили ее личность и доставили в местное отделение, где девочка рассказала, что она приехала к своему парню и два дня провела у него дома.
Кроме того, на Московском проспекте в Харькове - масштабная авария
Восемь машин столкнулись, по предварительной информации, из-за того, что у фуры отказали тормоза.
"Страйк из восьми машин на Московском проспекте", - подписал фото автор публикации.
К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".
Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".
Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".