Харківськийх школярів пропонують перевести на "дистанційку"

Протягом наступних семи днів синоптики прогнозують аномальне зниження температури в Харківській області, передає "Харків тудей", тому школи просять розглянути можливість дистанційного навчання.

Відповідний лист Міністерство освіти і науки відправило керівникам департаментів освіти і науки обласних державних адміністрацій та керівників закладів загальної середньої освіти.

Раніше ми писали, що в центрі Харкова до весни обмежили рух по важливій вулиці

Про це повідомили в міській диспетчерській службі.

З 11 лютого по 5 березня буде обмежено рух транспортних засобів по вул.Лермонтовській в районі будинку №5.

Пропуск транспортних засобів буде організований по вільній від виконання робіт смузі.

До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".

Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".

Також Politeka писала, що Харківщина потопає у звалищах, екологи назвали винних:"сміття незабаром з'явиться знову".