Харьковских школьников предлагают перевести на "дистанционку"
В течение следующих семи дней синоптики прогнозируют аномальное снижение температуры в Харьковской области, передает "Харьков тудей", поэтому школы просят рассмотреть возможность дистанционного обучения.
Соответствующее письмо Министерство образования и науки отправило руководителям департаментов образования и науки областных государственных администраций и руководителей учреждений общего среднего образования.
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Об этом сообщили в городской диспетчерской службе.
С 11 февраля по 5 марта будет ограничено движение транспортных средств по ул. Лермонтовской в районе дома №5.
Пропуск транспортных средств будет организован по свободной от выполнения работ полосе.
К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".
Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".
Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".