Харьковских школьников предлагают перевести на "дистанционку"

В течение следующих семи дней синоптики прогнозируют аномальное снижение температуры в Харьковской области, передает "Харьков тудей", поэтому школы просят рассмотреть возможность дистанционного обучения.

Соответствующее письмо Министерство образования и науки отправило руководителям департаментов образования и науки областных государственных администраций и руководителей учреждений общего среднего образования.

Ранее мы писали, что в центре Харькова до весны ограничили движение по важной улице

Об этом сообщили в городской диспетчерской службе.

С 11 февраля по 5 марта будет ограничено движение транспортных средств по ул. Лермонтовской в районе дома №5.

Пропуск транспортных средств будет организован по свободной от выполнения работ полосе.

К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".

Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".

Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".