В Харкові поліцейські знайшли зниклу дівчинку-підлітка

Про це повідомили в пошуково-рятувальному загоні "Мілена".

З дівчиною все гаразд, її вже відправили додому.

За словами підлітка, вона зібрала речі, щоб відвезти їх постраждалим під час пожежі до Харкова.

Поліцейські продовжують встановлювати подробиці інциденту.

Раніше ми писали, що в Харківській області поліцейські знайшли зниклу ліцеїстку.

14-річна дівчинка 9 лютого пішла з дому і не повернулася.

Для пошуку підлітка задіяли весь особовий склад районного відділення поліції.

Через короткий час біля кафе в Балаклії патрульні помітили неповнолітню.

Правоохоронці з'ясували її особу і доставили в місцеве відділення, де дівчинка розповіла, що вона приїхала до свого хлопця і два дні провела у нього вдома.

До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".

Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".

Також Politeka писала, що Харківщина потопає у звалищах, екологи назвали винних:"сміття незабаром з'явиться знову".