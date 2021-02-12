В Харківській області поліцейські знайшли зниклу ліцеїстку

Про це сьогодні повідомили в прес-службі "главку".

14-річна дівчинка 9 лютого пішла з дому і не повернулася.

Для пошуку підлітка задіяли весь особовий склад районного відділення поліції.

Через короткий час біля кафе в Балаклії патрульні помітили неповнолітню.

Правоохоронці з'ясували її особу і доставили в місцеве відділення, де дівчинка розповіла, що вона приїхала до свого хлопця і два дні провела у нього вдома.

Раніше ми писали, що в Харкові ймовірно стався прорив теплотраси.

"Прорив опалення або гарячої води на Маршала Бажанова. Заливає вулицю окропом. Їхати неможливо. Хіба що на дотик, як в хоррорі", - йдеться в повідомленні.

Крім того, на Московському проспекті в Харкові-масштабна аварія

Вісім машин зіткнулися, за попередньою інформацією, через те, що у фури відмовили гальма.

"Страйк з восьми машин на Московському проспекті", - підписав фото автор публікації.

До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".

Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".

Також Politeka писала, що Харківщина потопає у звалищах, екологи назвали винних:"сміття незабаром з'явиться знову".