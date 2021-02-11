За добу в Харківській області зареєстровано 188 випадків коронавірусу, 15 осіб за добу померли
Про це повідомили в Харківському обласному лабораторному центрі, передає "Status quo".
129 хворих-це жителі Харкова, в Лозовій справжній спалах - 20 хворих, 14 - Ізюмського, 8 - Куп'янського, 5 - Чугуївського та 1 - Красноградського районів.
Всього з початку пандемії в Харківській області зареєстровано 79591 лабораторно підтверджений випадок СOVID-19. З цього числа хворих 72862 людини одужали, 1455-померли.
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
Надя Дорофєєва пригрозила Дантесу розлученням, спливли несподівані деталі: "Якщо чоловік..."
Дівчинка-копія Тіни Кароль підросла й стала ще красивішою, співачка в захваті: "Моя слабкість..."
Ротару ледь стримала сльози за лаштунками "Вечірнього Кварталу" , що сталося: "Дуже важко..."
Заплакана Тіна Кароль відповіла хамовитій Поляковій, налякавши похмурим виглядом: "Скандал починається…"
Раніше ми писали, що в Харкові ймовірно стався прорив теплотраси.
"Прорив опалення або гарячої води на Маршала Бажанова. Заливає вулицю окропом. Їхати неможливо. Хіба що на дотик, як в хоррорі", - йдеться в повідомленні.
Крім того, на Московському проспекті в Харкові-масштабна аварія
Вісім машин зіткнулися, за попередньою інформацією, через те, що у фури відмовили гальма.
"Страйк з восьми машин на Московському проспекті", - підписав фото автор публікації.
До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".
Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".
Також Politeka писала, що Харківщина потопає у звалищах, екологи назвали винних:"сміття незабаром з'явиться знову".