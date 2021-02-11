За добу в Харківській області зареєстровано 188 випадків коронавірусу, 15 осіб за добу померли

Про це повідомили в Харківському обласному лабораторному центрі, передає "Status quo".

129 хворих-це жителі Харкова, в Лозовій справжній спалах - 20 хворих, 14 - Ізюмського, 8 - Куп'янського, 5 - Чугуївського та 1 - Красноградського районів.

Всього з початку пандемії в Харківській області зареєстровано 79591 лабораторно підтверджений випадок СOVID-19. З цього числа хворих 72862 людини одужали, 1455-померли.

Раніше ми писали, що в Харкові ймовірно стався прорив теплотраси.

"Прорив опалення або гарячої води на Маршала Бажанова. Заливає вулицю окропом. Їхати неможливо. Хіба що на дотик, як в хоррорі", - йдеться в повідомленні.

Крім того, на Московському проспекті в Харкові-масштабна аварія

Вісім машин зіткнулися, за попередньою інформацією, через те, що у фури відмовили гальма.

"Страйк з восьми машин на Московському проспекті", - підписав фото автор публікації.

До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".

Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".

Також Politeka писала, що Харківщина потопає у звалищах, екологи назвали винних:"сміття незабаром з'явиться знову".