Завідуючу дитячого садка в Харківській області підозрюють у привласненні 50 тис. гривень, призначених для виплати зарплати співробітникам
Про це повідомили у відділі комунікації Головного управління НПУ Харківської області.
Жінка вносила в табель обліку робочого часу співробітників дитячого садка неправдиві відомості і таким чином отримувала зайві грошові кошти.
Це стало відомо під час перевірки фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу.
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Тепер жінці загрожує позбавлення волі на строк до 5-ти років.
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"Прорив опалення або гарячої води на Маршала Бажанова. Заливає вулицю окропом. Їхати неможливо. Хіба що на дотик, як в хоррорі", - йдеться в повідомленні.
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"Страйк з восьми машин на Московському проспекті", - підписав фото автор публікації.
До слова, п'яні " покатушки "закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".
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