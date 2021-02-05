Завідуючу дитячого садка в Харківській області підозрюють у привласненні 50 тис. гривень, призначених для виплати зарплати співробітникам

Про це повідомили у відділі комунікації Головного управління НПУ Харківської області.

Жінка вносила в табель обліку робочого часу співробітників дитячого садка неправдиві відомості і таким чином отримувала зайві грошові кошти.

Це стало відомо під час перевірки фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу.

Тепер жінці загрожує позбавлення волі на строк до 5-ти років.

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