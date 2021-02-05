Харків'яни просять пустити маршрут громадського транспорту через все місто

Відповідна петиція зареєстрована на сайті міськради.

Жителі Харкова просять створити напрямок, який з'єднував би Салтівку і район Одеської.

"Багато підприємств знаходяться на вулиці Киргизькій, біля аквапарку "Джунглі". Прошу керівництво міста забезпечити маршрут з Салтівки (602 мікрорайон) до вулиці Одеської через вулицю Киргизьку, через аквапарк "Джунглі", - сказано у зверненні.

Раніше ми писали, що в Харкові ймовірно стався прорив теплотраси.

"Прорив опалення або гарячої води на Маршала Бажанова. Заливає вулицю окропом. Їхати неможливо. Хіба що на дотик, як в хоррорі", - йдеться в повідомленні.

Крім того, на Московському проспекті в Харкові-масштабна аварія

Вісім машин зіткнулися, за попередньою інформацією, через те, що у фури відмовили гальма.

"Страйк з восьми машин на Московському проспекті", - підписав фото автор публікації.

До слова, п'яні " покатушки "закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".

Як повідомляла Politeka, Харківська маршрутка спалахнула як сірник, все вигоріло дотла: деталі і кадри НП.

Також Politeka писала, що стрілянина на Московському проспекті підняла на ноги Місто, відео: "це розбирання Харківська".