На Харківщині стався витік газу
Про це йдеться в оперативному зведенні Харківської обладміністрації.
Газом отруїлися господарі будинку-68-річний чоловік і 63-річна жінка у важкому стані госпіталізовані в Куп'янську центральну райлікарню.
Чоловіка врятувати не вдалося, зараз медики борються за життя жінки.
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Причина події встановлюються.
Раніше ми писали, що в Харкові ймовірно стався прорив теплотраси.
"Прорив опалення або гарячої води на Маршала Бажанова. Заливає вулицю окропом. Їхати неможливо. Хіба що на дотик, як в хоррорі", - йдеться в повідомленні.
Крім того, на Московському проспекті в Харкові-масштабна аварія
Вісім машин зіткнулися, за попередньою інформацією, через те, що у фури відмовили гальма.
"Страйк з восьми машин на Московському проспекті", - підписав фото автор публікації.
До слова, п'яні " покатушки "закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".
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