В Харкові перекрили важливий міст
Як повідомили в Департаменті інфраструктури Харківської міськради, це пов'язано з капітальним ремонтом.
Рух транспорту по комунальному шляхопроводу на проспекті Льва Ландау буде обмежено з 4 лютого по 30 квітня включно.
Автомобілі зможуть об'їхати ремонтну ділянку вільними від виконання робіт смугами.
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
Вагітна дружина "Холостяка" Добриніна розбурхала пікантним фото в одному боді: "Аж не віриться, що це все..."
Страшна звістка наздогнала 75-річного Євгена Петросяна, який став недавно батьком: "Царства небесного, немає слів..."
"Холостячка" Мішина та Еллерт з дітьми терміново залишають Україну, встряли в халепу: "Це вже кінець..."
Психологічний тест: перше слово, яке кинеться в очі, охарактеризує вашу особистість
Раніше ми писали, що в Харкові ймовірно стався прорив теплотраси.
"Прорив опалення або гарячої води на Маршала Бажанова. Заливає вулицю окропом. Їхати неможливо. Хіба що на дотик, як в хоррорі", - йдеться в повідомленні.
Крім того, на Московському проспекті в Харкові-масштабна аварія
Вісім машин зіткнулися, за попередньою інформацією, через те, що у фури відмовили гальма.
"Страйк з восьми машин на Московському проспекті", - підписав фото автор публікації.
До слова, п'яні " покатушки "закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".
Як повідомляла Politeka, Харківська маршрутка спалахнула як сірник, все вигоріло дотла: деталі і кадри НП.
Також Politeka писала, що стрілянина на Московському проспекті підняла на ноги Місто, відео: "це розбирання Харківська".