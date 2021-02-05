На Харківщина зафіксували нові випадки захворювання китайським вірусом
Станом на 8:00 5 лютого виявили 78 855 випадків коронавірусної хвороби COVID -19, 190 – за минулу добу.
Про це повідомили в Центрі громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я.
Область перемістилася з п'ятого на 11-те місце в Україні за кількістю хворих COVID -19 за добу.
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Всього в Україні за добу коронавірус підтвердили у 4 923 пацієнтів. Протестували при цьому 43 137 осіб.
Раніше ми писали, що в Харкові ймовірно стався прорив теплотраси.
"Прорив опалення або гарячої води на Маршала Бажанова. Заливає вулицю окропом. Їхати неможливо. Хіба що на дотик, як в хоррорі", - йдеться в повідомленні.
Крім того, на Московському проспекті в Харкові-масштабна аварія
Вісім машин зіткнулися, за попередньою інформацією, через те, що у фури відмовили гальма.
"Страйк з восьми машин на Московському проспекті", - підписав фото автор публікації.
До слова, п'яні " покатушки "закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".
Як повідомляла Politeka, Харківська маршрутка спалахнула як сірник, все вигоріло дотла: деталі і кадри НП.
Також Politeka писала, що стрілянина на Московському проспекті підняла на ноги Місто, відео: "це розбирання Харківська".