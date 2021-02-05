В Харкові водія маршрутки віддали під суд через пасажирів
Під час карантину, коли в салоні кількість пасажирів не повинна перевищувати кількості місць для сидіння, водій маршрутки дозволяв заходити в салон всім бажаючим.
У транспорті, розрахованому на 12 сидячих місць, перебувало 38 осіб.
Під час одного з рейсів маршрутку зупинили правоохоронці, виписали протокол і передали матеріали в Жовтневий райсуд, де оголосили у справі вирок і оштрафували водія на 17 000 гривень.
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
Дженніфер Лопес в крихітній футболці й лосинах довела до мурашок: "Незабутнє видовище"
"Поверталася зі школи": нелюд 13 разів встромив ніж у вчительку, деталі трагедії
Дантес заговорив про розлучення з Дорофєєвою, розкривши несподівані причини: "Що за хрінь з нами?"
"Скільки Бог дасть": 37-річна українка народила 15-го малюка і не збирається зупинятися
Також його зобов'язали заплатити 454 гривні судових витрат.
Раніше ми писали, що в Харкові ймовірно стався прорив теплотраси.
"Прорив опалення або гарячої води на Маршала Бажанова. Заливає вулицю окропом. Їхати неможливо. Хіба що на дотик, як в хоррорі", - йдеться в повідомленні.
Крім того, на Московському проспекті в Харкові-масштабна аварія
Вісім машин зіткнулися, за попередньою інформацією, через те, що у фури відмовили гальма.
"Страйк з восьми машин на Московському проспекті", - підписав фото автор публікації.
До слова, п'яні " покатушки "закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".
Як повідомляла Politeka, Харківська маршрутка спалахнула як сірник, все вигоріло дотла: деталі і кадри НП.
Також Politeka писала, що стрілянина на Московському проспекті підняла на ноги Місто, відео: "це розбирання Харківська".