В Харкові водія маршрутки віддали під суд через пасажирів

Під час карантину, коли в салоні кількість пасажирів не повинна перевищувати кількості місць для сидіння, водій маршрутки дозволяв заходити в салон всім бажаючим.

У транспорті, розрахованому на 12 сидячих місць, перебувало 38 осіб.

Під час одного з рейсів маршрутку зупинили правоохоронці, виписали протокол і передали матеріали в Жовтневий райсуд, де оголосили у справі вирок і оштрафували водія на 17 000 гривень.

Також його зобов'язали заплатити 454 гривні судових витрат.

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"Прорив опалення або гарячої води на Маршала Бажанова. Заливає вулицю окропом. Їхати неможливо. Хіба що на дотик, як в хоррорі", - йдеться в повідомленні.

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