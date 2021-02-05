У Харкові п'яний водій влаштував страшну аварію
Про це повідомили в Telegram-каналі "Труха Харків".
"Найлютіший раз***інго на перехресті Клочківської і 23 Серпня. Ауді Q5 за кермом бухе тіло, знищило в мотлох шкоду і ще припаркований гольф", - йдеться в повідомленні.
Автомобіль постраждав настільки, що його навряд чи вдасться відновити. Очевидці повідомили, що в аварії точно є постраждалі, оскільки "у швидкій відкачують людей".
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Раніше ми писали, що в Харкові ймовірно стався прорив теплотраси.
"Прорив опалення або гарячої води на Маршала Бажанова. Заливає вулицю окропом. Їхати неможливо. Хіба що на дотик, як в хоррорі", - йдеться в повідомленні.
Крім того, на Московському проспекті в Харкові-масштабна аварія
Вісім машин зіткнулися, за попередньою інформацією, через те, що у фури відмовили гальма.
"Страйк з восьми машин на Московському проспекті", - підписав фото автор публікації.
До слова, п'яні " покатушки "закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".
Як повідомляла Politeka, Харківська маршрутка спалахнула як сірник, все вигоріло дотла: деталі і кадри НП.
Також Politeka писала, що стрілянина на Московському проспекті підняла на ноги Місто, відео: "це розбирання Харківська".