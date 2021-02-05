В Харкові спалахнула пожежа в дев'ятиповерхівці
3 лютого ввечері до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на Мереф'янському шосе, повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.
На цокольному поверсі житлового дев'ятиповерхового будинку горіло сміття та речі на площі близько 2 кв.м. о 19:39 вогонь було локалізовано, о 19:42 — ліквідовано.
Офіційна причина загоряння з'ясовується.
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
"Вагітна" Осадча і Горбунов побалували себе делікатесами, не доступними більшості українців: "А скільки ще буде!"
Дженніфер Лопес в крихітній футболці й лосинах довела до мурашок: "Незабутнє видовище"
Дантес заговорив про розлучення з Дорофєєвою, розкривши несподівані причини: "Що за хрінь з нами?"
"Скільки Бог дасть": 37-річна українка народила 15-го малюка і не збирається зупинятися
Раніше ми писали, що в Харкові ймовірно стався прорив теплотраси.
"Прорив опалення або гарячої води на Маршала Бажанова. Заливає вулицю окропом. Їхати неможливо. Хіба що на дотик, як в хоррорі", - йдеться в повідомленні.
Крім того, на Московському проспекті в Харкові-масштабна аварія
Вісім машин зіткнулися, за попередньою інформацією, через те, що у фури відмовили гальма.
"Страйк з восьми машин на Московському проспекті", - підписав фото автор публікації.
До слова, п'яні " покатушки "закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".
Як повідомляла Politeka, Харківська маршрутка спалахнула як сірник, все вигоріло дотла: деталі і кадри НП.
Також Politeka писала, що стрілянина на Московському проспекті підняла на ноги Місто, відео: "це розбирання Харківська".