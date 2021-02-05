Харків'ян попереджають про погіршення погоди
5 лютого за даними синоптиків, очікуються сильний вітер і різке похолодання.
Вдень буде хмарно, без істотних опадів., на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний до 15-20 м/с.
Також очікується зниження температури до мінус 1-6 градусів.
Раніше ми писали, що в Харкові ймовірно стався прорив теплотраси.
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"Прорив опалення або гарячої води на Маршала Бажанова. Заливає вулицю окропом. Їхати неможливо. Хіба що на дотик, як в хоррорі", - йдеться в повідомленні.
Крім того, на Московському проспекті в Харкові-масштабна аварія
Вісім машин зіткнулися, за попередньою інформацією, через те, що у фури відмовили гальма.
"Страйк з восьми машин на Московському проспекті", - підписав фото автор публікації.
До слова, п'яні " покатушки "закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".
Як повідомляла Politeka, Харківська маршрутка спалахнула як сірник, все вигоріло дотла: деталі і кадри НП.
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