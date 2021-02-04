Харків'янин ледь не потонув у річці
Нещасний випадок стався 2 лютого близько 23: 00 в річці Лопань біля Лопанського мосту на вулиці Полтавський шлях.
Рятувальники на гумовому човні допливли до потерпілого і витягли його з крижаної води на берег, де їх чекали медики.
Після огляду він був госпіталізований в лікарню швидкої невідкладної допомоги №4.
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Раніше ми писали, що в Харкові ймовірно стався прорив теплотраси.
"Прорив опалення або гарячої води на Маршала Бажанова. Заливає вулицю окропом. Їхати неможливо. Хіба що на дотик, як в хоррорі", - йдеться в повідомленні.
Крім того, на Московському проспекті в Харкові-масштабна аварія
Вісім машин зіткнулися, за попередньою інформацією, через те, що у фури відмовили гальма.
"Страйк з восьми машин на Московському проспекті", - підписав фото автор публікації.
До слова, п'яні " покатушки "закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".
Як повідомляла Politeka, Харківська маршрутка спалахнула як сірник, все вигоріло дотла: деталі і кадри НП.
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