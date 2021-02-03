Під Харкові у маршрутці під час руху відвалилося колесо
Про НП повідомили в телеграм-каналі "Типове ХТЗ".
У селі Мала Рогань у маршрутки на ходу відірвалося колесо і відлетіло на кілька метрів в сторону.
Водієві довелося висадити пасажирів посеред дороги.
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
Масштабна пожежа охопила "Епіцентр", стовп чорного диму видно за кілометри: кадри з місця НП
Дантес засвітив постільні втіхи зі зголоднілою Дорофєєвою, з такою не занудьгуєш: "Нічне полювання..."
Ульянова з "Холостяка", яка набрала вагу, розплакалася після контрольного зважування: що відбувається із зіркою
Вагітна дружина Павлика різко відповіла, як їй спати з 55-річним чоловіком: "Мені бридко за таких..."
Раніше ми писали, що в Харкові ймовірно стався прорив теплотраси.
"Прорив опалення або гарячої води на Маршала Бажанова. Заливає вулицю окропом. Їхати неможливо. Хіба що на дотик, як в хоррорі", - йдеться в повідомленні.
Крім того, на Московському проспекті в Харкові-масштабна аварія
Вісім машин зіткнулися, за попередньою інформацією, через те, що у фури відмовили гальма.
"Страйк з восьми машин на Московському проспекті", - підписав фото автор публікації.
До слова, п'яні "покатушки" закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".
Як повідомляла Politeka, Харківська маршрутка спалахнула як сірник, все вигоріло дотла: деталі і кадри НП.
Також Politeka писала, що стрілянина на Московському проспекті підняла на ноги місто, відео: "це розбирання Харківська".