Харків'янам показали, як справляються з наслідками негоди в місті
За минулі вихідні на дороги міста Харкова висипали 1276 куб.м піщано-сольової суміші і 1376,5 т солі, повідомили в КП «Доррембуд».
Крім прибирання снігу на магістралях, робочі очищають дощоприймальні колодязі, колектори. На дорогах Харкова працює 109 снігоприбиральних машин.
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Раніше ми писали, що в Харківській області очікується погіршення погоди.
Про це повідомили в Гідрометцентрі Харківської області.
1 лютого в Харківській області очікуються снігопади.
Вдень очікується сніг з переходом в дощ, налипання мокрого снігу, пориви вітру 15-20 м/с. На дорогах – ожеледиця. Прогнозують жовтий рівень небезпеки.
"Погодні умови 1 лютого можуть спричинити відключення енергопостачання в населених пунктах і порушення руху на доріг", – попередили в ДСНС України.
До слова, п'яні "покатушки "закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".
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Також Politeka писала, що стрілянина на Московському проспекті підняла на ноги Місто, відео: "це розбирання Харківська".