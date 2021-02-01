Харків'янам показали, як справляються з наслідками негоди в місті

За минулі вихідні на дороги міста Харкова висипали 1276 куб.м піщано-сольової суміші і 1376,5 т солі, повідомили в КП «Доррембуд».

Крім прибирання снігу на магістралях, робочі очищають дощоприймальні колодязі, колектори. На дорогах Харкова працює 109 снігоприбиральних машин.

Раніше ми писали, що в Харківській області очікується погіршення погоди.

Про це повідомили в Гідрометцентрі Харківської області.

1 лютого в Харківській області очікуються снігопади.

Вдень очікується сніг з переходом в дощ, налипання мокрого снігу, пориви вітру 15-20 м/с. На дорогах – ожеледиця. Прогнозують жовтий рівень небезпеки.

"Погодні умови 1 лютого можуть спричинити відключення енергопостачання в населених пунктах і порушення руху на доріг", – попередили в ДСНС України.

До слова, п'яні "покатушки "закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".

Як повідомляла Politeka, Харківська маршрутка спалахнула як сірник, все вигоріло дотла: деталі і кадри НП.

Також Politeka писала, що стрілянина на Московському проспекті підняла на ноги Місто, відео: "це розбирання Харківська".