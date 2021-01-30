Другого учасника смертельної ДТП на Сумській в Харкові 18 жовтня 2017 року просять помилувати

Автор петиції попросив помилування для Геннадія Дронова, але не пояснив свою позицію.

Відповідне прохання опубліковане на сайті президента.

"Помилувати Геннадія Дронова, другого учасника ДТП у Харкові 18 жовтня 2017 року", - сказано у зверненні.

Електронна петиція, адресована Президенту України, буде розглянута, якщо набере 25 тисяч підписів за три місяці з дня публікації. На сьогодні петицію Леоніда Лінькова підписали 14 осіб.

Раніше ми писали, що на Харківщині чоловік напав на школярку і побив її скляною пляшкою.

Інцидент стався 27 січня у Вовчанському районі.

13-річна дівчинка поверталася зі школи додому. На неї накинувся 38-річний чоловік в масці і вдарив її скляною пляшкою по голові, намагаючись закрити рот рукою.

Дівчинка чинила опір, тому зловмисник наніс кілька ударів кулаком в перенісся і щелепу. Правоохоронцям вдалося оперативно встановити особу зловмисника та затримати його.

Нагадаємо, що людей похилого віку з палаючого будинку в Харкові прихистили будинки очевидці трагедії:"вивели на лютий мороз".

Як повідомляла Politeka, подробиці трагедії в Харкові приголомшили українців:"пенсіонерів виносили прямо в памперсах".

Також Politeka писала, що свідки трагедії в будинку престарілих у Харкові видали нові деталі: "Швидка відмовилася їхати".