В харківському метро розгорівся конфлікт
Телеграм-канал "Труха" повідомляє, що дівчина заходила у вагон метро і їй дверима затиснуло голову, на крики і прохання про допомогу машиніст не реагував, (подивитися відео можна в кінці новини).
"той хто заскакує у вагон після оголошення про зариття дверей"," дівчина не права, не треба було поспішати"," це ж не останній поїзд", " а всі стояли дивилися як їй. Голову затиснуло ?) Не могли допомогти чоловіки ?", "Раніше виходити на роботу треба, щоб не лізти коли двері закривають. Машиніст красунчик, ввічливо і спокійно відповів", - пишуть харків'яни в коментарях.
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Відео - тут.
Раніше ми писали, що в Харкові готуються до вакцинації населення від коронавірусу.
Про це на засіданні постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів Харківської міськради повідомила заступник директора Департаменту охорони здоров'я Тетяна Бакалова.
"Поки ми не знаємо, яка надійде вакцина, але є час підготувати медустанови і людей, яким в першу чергу будуть проводити вакцинацію.
Це медпрацівники, працівники соціальної сфери, люди похилого віку. Вакцину закуплять за державні кошти", - повідомила Бакалова.
Нагадаємо, що людей похилого віку з палаючого будинку в Харкові прихистили будинки очевидці трагедії:"вивели на лютий мороз".
Як повідомляла Politeka, подробиці трагедії в Харкові приголомшили українців:"пенсіонерів виносили прямо в памперсах".
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