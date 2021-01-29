В харківському метро розгорівся конфлікт

Телеграм-канал "Труха" повідомляє, що дівчина заходила у вагон метро і їй дверима затиснуло голову, на крики і прохання про допомогу машиніст не реагував, (подивитися відео можна в кінці новини).

"той хто заскакує у вагон після оголошення про зариття дверей"," дівчина не права, не треба було поспішати"," це ж не останній поїзд", " а всі стояли дивилися як їй. Голову затиснуло ?) Не могли допомогти чоловіки ?", "Раніше виходити на роботу треба, щоб не лізти коли двері закривають. Машиніст красунчик, ввічливо і спокійно відповів", - пишуть харків'яни в коментарях.

Відео - тут.

Раніше ми писали, що в Харкові готуються до вакцинації населення від коронавірусу.

Про це на засіданні постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів Харківської міськради повідомила заступник директора Департаменту охорони здоров'я Тетяна Бакалова.

"Поки ми не знаємо, яка надійде вакцина, але є час підготувати медустанови і людей, яким в першу чергу будуть проводити вакцинацію.

Це медпрацівники, працівники соціальної сфери, люди похилого віку. Вакцину закуплять за державні кошти", - повідомила Бакалова.

Нагадаємо, що людей похилого віку з палаючого будинку в Харкові прихистили будинки очевидці трагедії:"вивели на лютий мороз".

Як повідомляла Politeka, подробиці трагедії в Харкові приголомшили українців:"пенсіонерів виносили прямо в памперсах".

Також Politeka писала, що свідки трагедії в будинку престарілих у Харкові видали нові деталі: "Швидка відмовилася їхати".