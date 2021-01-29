В харьковском метро разгорелся конфликт

Телеграм-канал "Труха" сообщает, что девушка заходила в вагон метро и ей дверью зажало голову, на крики и просьбы о помощи машинист не реагировал, (посмотреть видео можно в конце новости).

"тот кто заскакивает в вагон после обьявления о зарытии дверей", "Девушка не права,не надо было спешить", "Это же не последний поезд", "А все стояли смотрели как ей. Голову зажало ?) Не могли помочь мужчины ?", "Раньше выходить на работу надо, чтоб не лезть когда двери закрывают. Машинист красавчик, вежливо и спокойно ответил", - пишут харьковчане в коментариях.

Видео - здесь.

Ранее мы писали, что в Харькове готовятся к вакцинации населения от коронавируса.

Об этом на заседании постоянной комиссии по вопросам планирования, бюджета и финансов Харьковского горсовета сообщила заместитель директора Департамента здравоохранения Татьяна Бакалова.

«Пока мы не знаем, какая поступит вакцина, но есть время подготовить медучреждения и людей, которым в первую очередь будут проводить вакцинацию.

Это медработники, работники социальной сферы, люди преклонного возраста. Вакцину закупят за государственные средства», — сообщила Бакалова.

Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".

Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".

Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".