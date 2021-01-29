На Харьковщине мужчина напал на школьницу и избил ее стеклянной бутылкой

Инцидент произошел 27 января в Волчанском районе.

13-летняя девочка возвращалась из школы домой. На нее набросился 38-летний мужчина в маске и ударил ее стеклянной бутылкой по голове, пытаясь закрыть рот рукой.

Девочка сопротивлялась, поэтому злоумышленник нанес несколько ударов кулаком в переносицу и челюсть.

Школьница не растерялась, начала кричать и сорвала с нападающего маску, мужчина испугался и убежал.

Правоохранителям удалось оперативно установить личность злоумышленника и задержать его.

Оказалось, что мужчина уже не раз был судим за подобные проступки и имущественные преступления, а 21 января только освободился с исправительной колонии.

Ранее мы писали, что в Харькове готовятся к вакцинации населения от коронавируса.

Об этом на заседании постоянной комиссии по вопросам планирования, бюджета и финансов Харьковского горсовета сообщила заместитель директора Департамента здравоохранения Татьяна Бакалова.

«Пока мы не знаем, какая поступит вакцина, но есть время подготовить медучреждения и людей, которым в первую очередь будут проводить вакцинацию.

Это медработники, работники социальной сферы, люди преклонного возраста. Вакцину закупят за государственные средства», — сообщила Бакалова.

Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".

Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".

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