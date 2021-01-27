На ХТЧ незабаром може трохи подорожчати проїзд у громадському транспорті

Як повідомляє портал "Знай", вартість проїзду в приміському автобусі під номером 1175, який їздить з «птахофабрики «Зоря» до станції метрополітену «Тракторний завод», проїзд стане дорожче вже першого лютого.

Заяви про це вже встигли розвісити по всіх автобусах. Тепер вартість проїзду коштуватиме не 9 гривень, як раніше, а 10.

В оголошенні уточнюється, що подорожчання пов'язане із зростанням вартості складових собівартості перевезення.

Раніше ми писали, що в Харкові готуються до вакцинації населення від коронавірусу

Про це на засіданні постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів Харківської міськради повідомила заступник директора Департаменту охорони здоров'я Тетяна Бакалова.

"Поки ми не знаємо, яка надійде вакцина, але є час підготувати медустанови і людей, яким в першу чергу будуть проводити вакцинацію.

Це медпрацівники, працівники соціальної сфери, люди похилого віку. Вакцину закуплять за державні кошти", - повідомила Бакалова.

Нагадаємо, що людей похилого віку з палаючого будинку в Харкові прихистили будинки очевидці трагедії:"вивели на лютий мороз".

Як повідомляла Politeka, подробиці трагедії в Харкові приголомшили українців:"пенсіонерів виносили прямо в памперсах".

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