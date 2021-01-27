Харьковчанин рассказал, как перешел на украинский язык
Об этом рассказали на портале "УкрБлог".
Мужчина пытался перейти на украинский язык, однако он якобы не мог этого сделать в родном городе.
"К сожалению, в Харькове я не смог перейти на украинский – среда крепко зажала и не давала это сделать. Хотя несколько попыток было, одна из которых едва не закончилась поножовщиной, за мою принципиальную позицию" - рассказал харьковчанин.
Он подчеркнул, что смог свободно разговаривать на украинском языке лишь после переезда в Киев.
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Ранее мы писали, что в Харькове готовятся к вакцинации населения от коронавируса
Об этом на заседании постоянной комиссии по вопросам планирования, бюджета и финансов Харьковского горсовета сообщила заместитель директора Департамента здравоохранения Татьяна Бакалова.
«Пока мы не знаем, какая поступит вакцина, но есть время подготовить медучреждения и людей, которым в первую очередь будут проводить вакцинацию.
Это медработники, работники социальной сферы, люди преклонного возраста. Вакцину закупят за государственные средства», — сообщила Бакалова.
Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".
Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".
Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".