На Харків насувається циклон Goran

Під впливом Атлантичного циклону в наш регіон зайде тепла повітряна маса, передає sq.com.ua.

Завдяки цьому температура повітря за дві доби підвищиться майже на 30 градусів.

За даними синоптиків, в ніч на четвер, 21 січня, ще буде дуже холодно - 18-23 градуси морозу, місцями - до 27, але вже завтра вдень потеплішає: температура повітря складе мінус 2-7 градусів.

У п'ятницю, 22 січня, буде хмарно з проясненнями, на дорогах - ожеледь. Температура вночі-мінус 2-7 градусів, вдень - до 6 градусів тепла.

У суботу, 23 січня, плюсова температура буде і вночі. Вдень - без опадів, стовпчик термометра підніметься до плюс семи градусів.

У неділю, 24 січня, - похмуро, невеликий дощ. Протягом доби - 2-7 градусів вище нуля.

Раніше ми писали, що в Харкові суд виніс вирок чоловікові, який з необережності вбив приятеля.

Під час сварки чоловік вдарив знайомого, внаслідок чого останній отримав черепно-мозкову травму, йдеться у вироку Київського районного суду Харкова.

Суд визнав чоловіка винним і призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з випробувальним терміном у три роки.

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".

Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.

Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".