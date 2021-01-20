На Харків насувається циклон Goran
Під впливом Атлантичного циклону в наш регіон зайде тепла повітряна маса, передає sq.com.ua.
Завдяки цьому температура повітря за дві доби підвищиться майже на 30 градусів.
За даними синоптиків, в ніч на четвер, 21 січня, ще буде дуже холодно - 18-23 градуси морозу, місцями - до 27, але вже завтра вдень потеплішає: температура повітря складе мінус 2-7 градусів.
У п'ятницю, 22 січня, буде хмарно з проясненнями, на дорогах - ожеледь. Температура вночі-мінус 2-7 градусів, вдень - до 6 градусів тепла.
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У суботу, 23 січня, плюсова температура буде і вночі. Вдень - без опадів, стовпчик термометра підніметься до плюс семи градусів.
У неділю, 24 січня, - похмуро, невеликий дощ. Протягом доби - 2-7 градусів вище нуля.
Раніше ми писали, що в Харкові суд виніс вирок чоловікові, який з необережності вбив приятеля.
Під час сварки чоловік вдарив знайомого, внаслідок чого останній отримав черепно-мозкову травму, йдеться у вироку Київського районного суду Харкова.
Суд визнав чоловіка винним і призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з випробувальним терміном у три роки.
До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".
Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.
Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".