Чемпіон Європи з греко-римської боротьби, харків'янин Семен Новіков став найкращим спортсменом України 2020 року

За версією видання "XSPORТ" такого титулу харківський спортсмен був удостоєний за перше місце на чемпіонаті Європи і третє на індивідуальному Кубку світу (аналог чемпіонату світу для року під час пандемії).

Раніше ми писали, що в Харкові біля станції метро "23 серпня" Підлітки влаштували бардак

Юнаки більше 3-х місяців розпивають алкоголь, курять і щодня залишають гори сміття і розбитого скла після себе.

"У цьому переході ходять маленькі діти з батьками, бачачи весь цей жах і нюхаючи жахливий запах. Охорона метро не звертає на це увагу. Також розфарбовують стіни. На відео видно, що прибиральниці неодноразово миють стіни".

Відомо, що поліцію викликали, підлітків вдалося прогнати, але через тиждень вони знову повернулися.

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".

Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.

Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".