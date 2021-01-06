Житель Харківщини вбив співмешканця колишньої дружини, а тіло викинув на звалище
Про зникнення 28-річного сина заявив в поліцію його 52-річний батько, передає "Об'єктив".
Поліція розшукала ймовірного вбивцю чоловіка, який зник 29 грудня і тіло якого було знайдено на звалищі 5 січня.
Підозрюваний, 40-річний житель Золочівського району, підстеріг співмешканця колишньої дружини, на вулиці, наніс йому удари палицею по голові, а тіло сховав на звалищі.
Кримінальну справу відкрито за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
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Раніше ми писали, що коронавірусна інфекція буде з людством постійно
Крім того, існує висока ймовірність, що COVID-19 перетвориться в ендемічну інфекцію (тобто характерну для певної місцевості), тому світу доведеться навчитися жити з коронавірусом.
Про це заявив експерт з інфекційних хвороб ВООЗ Девід Хейман.
Експерт вказав, що світ сподівався на колективний імунітет: нібито через нього темпи поширення інфекції повинні були знизитися. Але, як сказав Хейман, у світі поки неправильно розуміють концепцію колективного імунітету.
До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".
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